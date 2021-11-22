تعيين جلسة للنظر في قضية عامر عياد وعبد اللطيف العلوي

علمت اذاعة موزاييك أن الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قررت تعيين جلسة يوم 25 نوفمبر الجاري للنظر في القضية المرفوعة ضد كل من الصحفي عامر عياد والنائب عبد اللطيف العلوي المحال بحالة سراح.



وكانت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قرّرت فتح تحقيق قضائي تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة ضد الصحفي بقناة الزيتونة عامر عياد والنائب المجمد عبد اللطيف العلوي من أجل تصريحات اعلامية أدليا بها في حصة تلفزية على قناة الزيتونة.



وبعد استنطاق عياد والعلوي قرر قاضي التحقيق العسكري اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الأول والابقاء بحالة سراح في حق الثاني .



ووجهت الى عياد تهم تعلقت بالاساءة والمس من معنويات الجيش الوطني ونسبة أمور غير صحيحة الى موظف عمومي وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية.



