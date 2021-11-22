سامية عبو: قيس سعيد أنقذ منظومة الفساد ومشروع البناء القاعدي هو مشروع لتفكيك الدولة وارجاع العروشية والنعرات الجهوية

جددت الاثنين 22 نوفمبر، القيادية بحزب التيار الديمقراطي سامية عبو انتقادها لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد والمشروع السياسي الذي يسعى لارسائه معتبرة أن قيس سعيد انحرف بمسار 25 جويلية.وأشارت سامية عبو الي ان مسار 25 جويلية كان فرصة للقطع مع منظومة العصابات والفساد السياسي التي كانت تحكم قبل 25 واستدركت قائلة ان ذلك لم يحصل الي حد الآن وقالت " الي اليوم ما تحاسبوش المسؤوليين السياسيين الي عبثو بالمال العام".وقالت ان الرئيس ترك أهم خطر يهدد البلاد وهو الفساد والناس الي عملو ثروات على حساب الدولة وأصبح اهتمامه بالدستور وبالبحث عن سبل ارساء مشروعه السياسي.وشددت على أنه ليس من حق رئيس الجمهورية أن يستغل الظرف الاستثنائي تحت الفصل 80 ليقوم بتعديل الدستور وارساء مشروعه السياسي معتبرة ان ذلك لا يستقيم حتى أخلاقيا.وتابعت مستنكرة " مشروع قيس سعيد هو مشروع انقاذ المنظومة الفاسدة القادرة على التأقلم مع اي منظومة سياسية .....وهو أيضا مشروع لتفكيك الدولة وارجاع العروشية والجهويات".