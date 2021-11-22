الزكراوي لاذاعة موزاييك: لا يحق لقيس سعيّد الانفراد بتحديد مصير البلاد

انتقد أستاذ القانون العام صغيّر الزكراوي في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021، تأخّر رئيس الجمهورية قيس سعيد في توضيح الرؤية بشأن الإصلاحات القانونية والدستورية بالإضافة إلى اعتماده تمشي انفرادي منذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية.



وقال "الرؤية غير واضحة في ظل عدم الإعلان عن تاريخ محدد للإصلاحات المزمع إدخالها ومراحلها وفحواها وكان على رئيس الجمهورية تعيين الخبراء الذي سيعملون على إعداد مقترحاتهم في هذا الشأن خاصة أنه مرّ على تاريخ صدور الأمر الرئاسي عدد 117، مدة شهريْن".



كما انتقد الزكراوي، "تأخّر رئيس الجمهورية في المضي في إعداد الإصلاحات بشأن القانون الانتخابي والنظام السياسي ومرسوم الأحزاب والجمعيات بالإضافة إلى توخّيه على تمشي انفرادي".



وطالب الأستاذ الزكراوي بأن يكون المسار في تونس وتحديد مصير البلاد وتحديد المرحلة القادمة تشاركيا عبر تشريك النخب التونسية المهتمة بالشأن العام والأحزاب والمنظمات الوطنية، وقال "لا يحق لأحد أن ينفرد بهذا المسار ولسنا "كومبارس".



ودعا إلى ضرورة تحديد سقف زمني لتجنّب الانعكاسات السلبية على الاقتصادية التونسي، وقال "غياب الأفق والأهداف لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد له انعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي الدولة التونسية".



