علي العريض: أنا مدين للرئيس بن علي "الله يرحمو" بحياتي وبعثتلو برسالة شكر

قال القيادي في حركة النهضة علي العريض أن “بن علي رحمه الله في البداية مشينا معاه وكنت حينها محكوما بالإعدام من محكمة أمن الدولة”.وتابع العريض على قناة التاسعة ” أن بن علي الغى محكمة أمن الدولة غداة صدور الحكم عليه" وقال العريض أنه كان سينفذ فيه حكم الإعدام “باطلا” وتم تمتيعه بالعفو واستبداله بالأشغال الشاقة المؤبدة “فوجهت له رسالة بعد أسابيع من التغيير، وقابل رئيس الحركة وانفرجت الأمور” .