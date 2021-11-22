على قناة قرطاج + : مشادة كلامية بين عاطف بن حسين وسمير الشفي بسبب دور الاتحاد

دخل الممثل عاطف بن حسين في مشادة كلامية مع الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي بسبب دور اتحاد الشغل وذلك عبر قناة قرطاج+.وقال سمير الشفي ردا على ما وصفه بتقليل عاطف بن حسين لدور اتحاد الشغل "ان الاتحاد وقف الى جانب الثورة في 2011 وشخصيا تركت بيتي 15 يوما للإشراف على التحركات".وذكر الشفي ان الاتحاد شن إضرابات عامة بعد حادثة اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي متابعا " حد ما يعطي دروس للاتحاد في تصحيح المسار".وقال الشفي ان الاتحاد يضغط لمواجهة الفساد ولكشف حقيقة الاغتيالات متابعا " 25 جويلية فرصة للتصحيح فقط".