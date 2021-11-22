رفضا لمقترح تركيز مصب بالجهة، أهالي المحرس يحتجون أمام وزارة البيئة ويرفعون شعار، يا وزارة ويا وكالة المحرس ما هيش بوبالة

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 11:42 قراءة: 0 د, 19 ث
      
نفذ الاثنين 22 نوفمبر، أهالي المحرس من ولاية صفاقس تحركا احتجاجيا أمام وزارة البيئة وعبروا عن تمسكهم برفض مقترح الوزارة المتعلق بتركيز مصب للفضلات بالجهة أو مركزا لتثمين الفضلات.

ورفع المحتجون عديد الشعارات الرافضة لمقترح الوزارة من قبيل "يا وزارة ويا وكالة المحرس ماهيش بوبالة" وذلكفي اشارة الي وكالة التصرف في النفايات مشددين على أن الحق في بيئة سليمة حق دستوري.



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