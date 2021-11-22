20 سنة سجنا في حق فتاة أغرقت العاصمة بالمخدرات

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 10:51 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أصدرت ليلة الجمعة هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب20 سنة سجنا في حق فتاة وجهت لها تهمة تكوين عصابة والانخراط فيها داخل البلاد وخارجها لارتكاب جرائم المخدرات ،كما قضت بتخطئتها ب100 الف دينار ،وذلك على خلفية نشاطها ضمن شبكة لترويج المخدرات تنشط بين ولاية جندوبة وتونس العاصمة.

وكشفت الأبحاث أن المتهمة جلبت كميات كبيرة من المخدرات وووزعتها في الأحياء الشعبية مقابل مبالغ مالية هامة وقد تبين أن تلك المخدرات خطيرة وهي تجعل من مستهلكيها يدمنون العنف.
هذا وقضت المحكمة ايضا ب20 سنة سجنا وخطية ب100 الف دينار لبقية عناصر للشبكة الآجرامية .

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