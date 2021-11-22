عصام الشابي: لم يبق لنا سوى الدخول في عزلة رياضية دولية

علّق القيادي بالحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة نشرها على فيسبوك على الخلاف القائم بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ووزير الرياضة كمال قديش.
واعتبر عصام الشابي أنه لم ''يبق لنا في تونس، إلا مزيد تأزيم الأوضاع بدخولنا في عزلة رياضية دولية إرضاء لرغبة جامحة في وضع اليد على كل من يتحرك خارج دائرة تفكيرنا''.
اقرأ أيضا: في حركة صبيانية... وزير الرياضة يغلق في وجه وديع الجريء المقصورات الخاصة في ملعب رادس
وكان رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء نشر تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ، رد على تصريح وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، وما تضمنه بأن الجريء عمل ضد تونس، محملا المسؤولية الكاملة للوزير عن أي ضرر بدني او مادي او معنوي يطاله. كما قدم من خلال تدوينته بتوضيحات موجهة الى كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وفي ما يلي نص التدوينة :
"وجّه وزير الشباب والرياضة إتهامات خطيرة وتحذيرا الى رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء منبها إياه بان "الفسحة إنتهت ".
واعتبر عصام الشابي أنه لم ''يبق لنا في تونس، إلا مزيد تأزيم الأوضاع بدخولنا في عزلة رياضية دولية إرضاء لرغبة جامحة في وضع اليد على كل من يتحرك خارج دائرة تفكيرنا''.
اقرأ أيضا: في حركة صبيانية... وزير الرياضة يغلق في وجه وديع الجريء المقصورات الخاصة في ملعب رادس
وكان رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء نشر تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ، رد على تصريح وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، وما تضمنه بأن الجريء عمل ضد تونس، محملا المسؤولية الكاملة للوزير عن أي ضرر بدني او مادي او معنوي يطاله. كما قدم من خلال تدوينته بتوضيحات موجهة الى كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وفي ما يلي نص التدوينة :
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 236542