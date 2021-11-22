عصام الشابي: لم يبق لنا سوى الدخول في عزلة رياضية دولية

"وجّه وزير الشباب والرياضة إتهامات خطيرة وتحذيرا الى رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء منبها إياه بان "الفسحة إنتهت ".



ولعل الوزير يرمي من وراء تهديده هذا إلى الإعلان عن تدابير إستثنائية في مجال الرياضة ...



فقط وجب تذكير الوزير بأن الجامعة الدولية لكرة القدم ترفض قطعيا تدخل السلطات السياسية في الشؤون الكروية وهي لا تتوانى في تسليط أقسى العقوبات على من يتجرأ على إقتحام عالم الجلد المدور من خارج الهياكل الرياضية المنتخبة .



لم يبق لنا في تونس، إلا مزيد تأزيم الأوضاع بدخولنا في عزلة رياضية دولية إرضاء لرغبة جامحة في وضع اليد على كل من يتحرك خارج دائرة تفكيرنا."

علّق القيادي بالحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة نشرها على فيسبوك على الخلاف القائم بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ووزير الرياضة كمال قديش.واعتبر عصام الشابي أنه لم ''يبق لنا في تونس، إلا مزيد تأزيم الأوضاع بدخولنا في عزلة رياضية دولية إرضاء لرغبة جامحة في وضع اليد على كل من يتحرك خارج دائرة تفكيرنا''.وكان رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء نشر تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ، رد على تصريح وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، وما تضمنه بأن الجريء عمل ضد تونس، محملا المسؤولية الكاملة للوزير عن أي ضرر بدني او مادي او معنوي يطاله. كما قدم من خلال تدوينته بتوضيحات موجهة الى كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.