فوزي عبد الرحمان: عدد المعنيين بالقانون 38 يتجاوز 250 ألفا

قال فوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل الاسبق في حوار عبر أمواج إذاعة " اكسبرس اف ام" ان القانون عدد 38 الخاص بانتداب من طالت بطالتهم "أعد بطريقة سيئة جدا وشعبوية ولم ياخذ بعين الاعتبار المسألة في كل جوانبها."وأوضح الوزير السابق " انه لم يكن لدى من اعدوا القانون حتى العدد الصحيح لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات".وذكر الوزير بان مدير التشغيل آنذاك كان قد قدر العدد بحوالي 60 الفا لافتا الى ان الرقم خاطىء موضحا أن مشكلة بطالة حاملي الشهائد العليا في تونس مشكلة بنيوية.وتابع انه كان هناك سنة 2009 حوالي 25 الف عاطل عن العمل والى ان هذا العدد ارتفع الى 250 الفا سنة 2019 .وقال ان ذلك يعني انه كل سنة ينضاف 25 الف عاطل وان الماكينة في تونس كانت على امتداد 10 سنوات تصنع البطالة وليس الشغل.