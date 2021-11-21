رسالة وديع الجريء الى رئيس الجمهورية ردا على اتهامات وزير الرياضة

Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 - 22:12 قراءة: 1 د, 15 ث
      
نشر الدكتور وديع الجريء رسالة على صفحته في الفيسبوك موجهة الى رئيس الجمهورية و رئيسة الحكومة يرد فيها على تصريحات وزير الرياضة هذا نصها :


إثر تصريح وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، وادعاءه الخطير والباطل، بأنني عملت ضد تونس، وتعمدت حرمان الجمهور الرياضي من حضور لقاء تونس وزامبيا، يهمني أن أتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى السيدة رئيسة الحكومة وإلى السيد وزير الداخلية وإلى الرأي العام بما يلي:

أولا: أحمل السيد كمال دقيش، المسؤولية الكاملة، عن أي ضرر بدني أو مادي أو معنوي، يمسنى أو يلحق بأي فرد من أفراد عائلتي، جراء الاداعاءات الخطيرة والباطلة وخطابه التحريضي الصريح.


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ثانيا: أدعو السيد رئيس الجمهورية إلى التدخل، فمن غير المعقول أن يتوجه وزير تونسي إلى الشعب بمثل هذه الاداعات والاتهامات الخطيرة والباطلة ضد مواطن تونسي، ويقوم بالتحريض عليه من خلال وسيلة إعلامية.

ثالثا: عكس ما أشار إليه الوزير من تهم باطلة ولا أساس لها من الصحة ، نؤكد توفر كل الدلائل والقرائن التي تثبت بطلان الادعاء الخطير، وتفند بشكل قطعي ومطلق هذه الرواية الباطلة.

رابعا: لا نعتقد أنه يمكن أن يصدر عن الوزير خطاب مماثل ، مهما كانت اختلافاته مع بقية المسؤولين أو كرهه العميق لبعض الأشخاص.

خامسا: أكد الوزير أّنّه كلف مختصين ومختصات في القانون على العمل على ملفات تتعلق بي، فهل يمكن أن نفهم أن هناك مساعي لاختلاق التهم و إلى فبركة وافتعال ملفات ضدي .

وفي الختام ، وفقنا الله جميعا لما فيه خير لتونس .



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