تنسيقية الكامور تؤكد تواصل التصعيد وتحذر من الحلول الأمنية

أكدت تنسيقية الكامور تواصل غلق الطريق جزئيا وسط مدينة تطاوين مع التهديد بالتصعيد في صورة عدم تفاعل الحكومة مع مطالب شباب الجهة المتمثلة اساسا في تنفيذ كافة بنود اتفاقية نوفمبر 2020 الممضاة من طرف الوفد الحكومي و الوفد المفاوض الممثل للجهة.كما حذرت التنسيقية الحكومة من استعمال الحلول الأمنية محملة اياها ما سينجر عن ذلك خاصة و أن الشباب قد ذاق ذرعا من تواصل سياسة المماطلة و التسويف و عدم الالتزام بالتعهدات و لن يتنازل عن حق الجهة و سيستمر في التحركات و الاحتجاجات إلى حين انصاف ولاية تطاوين.المصدر موزاييك