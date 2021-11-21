غازي الشواشي: عندما أطالع بلاغات رئاسة الجمهورية أخجل من نفسي

قال الأحد 21 نوفمبر، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك " لقد أصبحت أخجل من نفسي عندما أطالع مثل هذه البلاغات التي تصدرها مؤسسة الرئاسة و التي لا تعكس حقيقة الأوضاع في بلادنا و لا أحد يمكنه تصديقها ".
وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت اليوم بلاغا حول المكالمة التي جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الخارجية الأمريكية بلينكين تحدثت عن الأسباب التي دعت إلى الالتجاء إلى الفصل 80 من الدستور والعلاقات التونسية الأمريكية الضاربة في التاريخ وطُرق مزيد تطويرها في ظلّ الأوضاع التي يشهدها العالم وتمرّ بها تونس إضافة إلى مسائل أخرى فيما تحدث بلاغ السفارة الأمريكية عن تشجيع بلينكين لقيس سعيد لانتهاج إصلاحات بمشاركة جميع الأطراف السياسية.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت اليوم بلاغا حول المكالمة التي جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الخارجية الأمريكية بلينكين تحدثت عن الأسباب التي دعت إلى الالتجاء إلى الفصل 80 من الدستور والعلاقات التونسية الأمريكية الضاربة في التاريخ وطُرق مزيد تطويرها في ظلّ الأوضاع التي يشهدها العالم وتمرّ بها تونس إضافة إلى مسائل أخرى فيما تحدث بلاغ السفارة الأمريكية عن تشجيع بلينكين لقيس سعيد لانتهاج إصلاحات بمشاركة جميع الأطراف السياسية.
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