الخارجية الأمريكية تشجع على عملية إصلاح شفافة بمشاركة جميع الأطراف

أوضحت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، الأحد، في بلاغ لها، أن وزير الخارجية أنطوني ج. بلينكين أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد لمناقشة ما جدّ من تطوّرات في تونس، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة وخطوات تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي.وقد شجّع الوزير الأمريكي، حسب ما نقله المتحدّث الرسمي نيد برايس، على انتهاج عملية إصلاح شفّافة تشرك جميع الأطراف لمعالجة التحدّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تواجهها تونس وللاستجابة لتطلّعات شعبها في استمرار التقدّم الديمقراطي.