وردة الغضبان: الفن حرام وأتمنى ارتداء الحجاب لأنه من "قانون الله"

قالت السبت 20 نوفمبر، الفنانة الشعبية وردة الغضبان في برنامج حواري على قناة الحوار التونسي إن "الفن حرام"، معربة عن أملها في ارتداء الحجاب يوما ما لأن هذا "ما يقوله قانون الله" كما يؤكده الفقهاء، على حد قولها.وردّدت وردة الغضبان أن "الفن حرام" وفيه اشياء محرمة مثل العراء وعدم تغطية الشعر، مردفة بالقول بأنها تطلب من الخالق بأن يمن عليها بمورد رزق اخر غير الفن معلقة بالقول "ربي يهديني".وتابعت أنها تتمنى ارتداء الحجاب الا ان الالتزام بالحجاب وعدم الغناء لن يوفر لها المال الذي تحتاجه.