عمار الجمل: في النجم الساحلي كان عندنا مدرّب أجنبي(... )....كي فاق بيه رئيس الجمعية طردو

قال السبت 20 نوفمبر، اللاعب السابق في المنتخب الوطني والنجم الرياضي الساحلي عمار الجمل ان أحد المدربين الذين أشرفوا على تدريبه في النجم كان مشكوكا في رجولته حسب تعبيره.ولمح عمار الجمل الي ان المدرب الاجنبي لديه تصرفات وطريقة مشي غريبة أثارت الشكوك حوله خاصة انه يصطحب لاعبي النجم باستمرار الي الحمام دون القيام بتدريبات ما اثار شكوك رئيس النادي الذي قرر انذاك طرده.