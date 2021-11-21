الجامعة العامة للاعلام تدعو الي التجمّع أمام المحكمة تزامنا مع محاكمة سامي الطاهري في القضية التي رفعها ضده عماد الدايمي بتهمة الثلب والادعاء بالباطل

دعت الاحد 21 نوفمبر، الجامعة العامة للاعلام الي التجمع أمام المحكمة الابتدائية بتونس تزامنا مع محاكمة الامين العام المساعد سامي الطاهري في القضية التى رفعها ضده رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي.وقالت الجامعة العامة للاعلام في تدوينة بصفحتها الرسمية " غدا الإثنين سنحاكم المدعو عماد الدايمي و زمرته محاكمة أخلاقية ، التي اعتدت عشر سنوات على كل المفاهيم الإنسانية بجمعيات مشبوهة بخطاب تحريضي ولعل فشله في الحكم عبر حزبهم الطرطور لدليل على ذلك".وتابعت داعية الي التجمع امام المحكمة "غدا كلنا أمام المحكمة الابتدائية بتونس مع سامي الطاهري ضد الرداءة ، ضد الفكر التحريضي المتطرف ... هؤلاء تسللوا إلى تونس كان هدفهم دوما الانتهازية و المصالح ... تحيا تونس يحيا الاتحاد".يذكر ان الدايمي كان تقدم بشكاية ضد سامي الطاهري بتهمة الثلب والادعاء بالباطل والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد تدوينة له قال فيها ان "آل الدايمي لصوص ومبيضو اموال".