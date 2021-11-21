تونس: 1718 قضية زواج عرفي خلال الخمس سنوات الأخيرة

Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 - 11:10 قراءة: 0 د, 21 ث
      
سُجِلت 1718 قضية زواج عرفي في تونس خلال الخمس سنوات الأخيرة، حسب احصائية نشرتها صحيفة "الصباح" في عددها الصادر اليوم الاحد 21 نوفمبر 2021.

ووفق ما أفاد به مصدر مطلع لجريدة "الصباح" فإن القضاء التونسي قد بت في 287 ملف زواج عرفي خلال السنة القضائية الفارطة، و369 ملفا في السنة التي سبقتها.

كما تم تسجيل 386 قضية خلال السنة القضائية 2017-2018، و351 قضية في 2016-2017 و325 ملفا خلال 2015-2016، وفق ذات المصدر.


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