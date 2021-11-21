يوسف بوزاخر : المجلس الأعلى للقضاء هو صاحب الاختصاص الحصري لاصلاح القطاع طبقا للقانون و الدستور

Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 - 09:52 قراءة: 0 د, 27 ث
      
عتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أنه من غير المقبول أن تتولى السلطة التنفيذية عملية تطهير القضاء بنفسها خصوصا في ظل وجود المجلس الأعلى للقضاء باعتباره صاحب الاختصاص الحصري في تأديب القضاة طبقا للقانون و الدستور.


وقال بوزاخر في حوار لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021، إن الإعفاءات التي قام بها وزير العدل سنة 2012 و شملت عددا من القضاة أسفرت عن العديد من المظالم و لم تساهم في إصلاح القضاء، مضيفا أن المجلس لا يتستر على الفساد و أطلق مسار المحاسبة منذ سنة 2019.

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