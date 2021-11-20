رابح الخرايفي: قرار سعيد كان شجاعا وصريحا

أكد المتخصص في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح لاذاعة أكسبراس أف أم اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم يعتبر من القوانين المهجورة والتي لا يمكن تنفيذها وذلك لغياب الأسس المالية له مضيفا أنه كان من المفروض الإقرار بعدم دستوريته من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.وأعتبر رابح الخرايفي أن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن عدم تفعيل هذا القانون هو قرار شجاع من الناحية السياسية لأنه لابد من مصارحة الناس بالواقع وعدم بيع الأوهام لهم وفق تعبيره مشيرا إلى أن سعيد كان ولأول مرة صريحا من خلال قراره هذا.وكان رئيس الدولة، أكّد خلال لقائه يوم أمس الجمعة بقصر قرطاج، بوزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، على أنه لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.واعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن من وضع القانون عدد 38 قد باع الاوهام والأحلام للشباب.وصرح رئيس الدولة "باعوا الأوهام والأحلام وبطبيعة الحال يريدون أن نتحمّل مسؤوليتها.. نحن نتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب ولا نخاف لومة لائم لتحميل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب.. لا نخاف لومة لائم في تحميل المسؤولية لأي جهة كانت عبثت بالدولة ولا تزال تريد أن تعبث بها"".وتابع سعيّد "وضعوا الألغام في كل مكان، الألغام القانونية وعبر المظاهرات والقمامة أو بأي شكل من الأشكال لكن هؤلاء ليس لهم مكان إن لم يكونوا في خدمة الشعب والشباب".وختم رئيس الجمهورية بالقول "سنحاول إيجاد الأطر القانونية الحقيقة التي تُنفّذ".يشار الى ان القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن طالت بطالتهم، يضم 6 فصول، ينص الفصل الاول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.وبمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون يتم الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لاصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا سن الـ 35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل، فيما ينص الفصل الثالث من القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل والمسجلين بمكاتب التشغيل ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج.