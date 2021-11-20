حمة الهمامي :ما حدث يوم 25 جويلية 'ثورة مضادة ... لن يخرجنا من النفق بل سيدخلنا في الحكم الشعبوي.'

وزير سابق عرض التكفل بكامل مصاريف علاج راضية النصراوي بالخارج



قال رئيس حزب العمال والمؤشح الرئاسي السابق حمة الهمامي، ان ما حدث يوم25 جويلية 2021 'ثورة مضادة داخل الثورة المضادة .وانقلاب افتك به قيس سعيد السلطة وانفرد بالحكم'واضاف الهمامي ضيف على Le Grand Débat اليوم السبت على شمس اف ام، انه لا يساند القرارات الاستثنائية ليوم 25 جويلية، مشيرا الى ان حزب العمال كان ينادي منذ قبل 25 جويلية بضرورة اسقاط منظومة الحكم والتي يعتبر قيس سعيد رئيس الجمهورية جزءا منها.وقال الهمامي ان ما حدث يوم 25 جويلية لن يخرجنا من النفق بل سيدخلنا في الحكم الشعبوي.وكشف حمة الهمامي عن عرض تلقاه من أحد الوزراء السابقين الذي اقترح تسفير زوجته راضية النصراوي للخارج .والتكفل بكامل مصاريف علاجها اذا استوجبت حالتها الصحية ذلك.وتحفظ الهمامي عن ذكر اسم الوزير مكتفيا بالقول انه كان وزير تكنوقراط ومن اكثر الوزراء الذين تقدم لهم بالنقد في مناسبات كثيرة الا انه وزير غير متورط في ملفات فساد.وقال الهمامي انه وزوجته تلقوا مدا تضامنيا كبيرا من عديد الجهات وخاصة من عامة الشعب.وفيما يتعلق بالحالة الصحية لراضية النصراوي قال الهمامي ان وضعها حاليا مستقر، مشيرا الى انها تشكو من مرض عصبي نادر ناتج عن ما عاششته سابقا من تعنيف وتعذيب خلال سنوات نضالها.