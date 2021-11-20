عياض اللومي: الحلول ليست بالتقشف وعدم احترام قوانين الدولة

قال عياض اللومي النائب في البرلمان المجمدة صلاحياته إن حلول المالية العمومية لا تكون باتباع سياسة التقشف وبعدم احترام قوانين الدولة ومنها القانون عدد 38.وأكد عياض اللومي من خلال تدوينة نشرها على حسابه الخاص على موقع فيسبوك اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 أن “الحلول ليست شعبوية وشعارات هدامة وهرسلة الخصوم السياسيين وابتزاز رجال الأعمال وهدم مؤسسات الدولة”.وأشار إلى أن “الحلول نقيض ذلك تماما، وهي ترتكز على احترام القانون واحترام المواطن وإشعاره بأن الدولة تعمل لصالحه وتضمن حقوقه وتدافع عنها”.وأضاف اللومي “لو كان الاستثمار الخاص في أحسن ظروفه لما تفاقمت البطالة.. المطلوب هو تغيير منوال التنمية عبر تخفيف وطأة الإدارة وتسريع عملها وتحسين جودة القضاء وضمان الحقوق والإحاطة بالمؤسسات لتجاوز الصعوبات”.وأكد اللومي أن تشجيع المبادرة الحرة يمر باستقرار مؤسسات الدولة وثبات القوانين والحقوق.وشدد اللومي على أن الدولة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها، “حيث تم رصد 10 آلاف موطن شغل في القطاع العام في قانون المالية لسنة 21 وهو محل إجَماع بين النواب وليس من المسؤولية نكران ذلك والتخلي عن التزامات الدولة بسبب عجز السلطة القائمة وانعدام كفاءتها”.وقال اللومي إنه من “المفروض مضاعفة هذا العدد في سنة 2022 بالتوازي مع دعم التشغيل في القطاع الخاص عبر التخفيف من الضغط الجبائي والاجتماعي ودعم المؤسسات وليس هرسلتها.. وليتحمل كل مسؤوليته”.وجاءت تدوينة اللومي على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول القانون عدد 38 الخاص بإنتداب من طالت بطالتهم، الذي اعتبر أنه قانون وضع لغايات سياسية ولامتصاص الغضب الشعبي وبيع الأوهام والأحلام وليس للتنفيذ.وكان رئيس الدولة، أكّد خلال لقائه يوم أمس الجمعة بقصر قرطاج، بوزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، على أنه لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة.وصرح رئيس الدولة "باعوا الأوهام والأحلام وبطبيعة الحال يريدون أن نتحمّل مسؤوليتها.. نحن نتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب ولا نخاف لومة لائم لتحميل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب.. لا نخاف لومة لائم في تحميل المسؤولية لأي جهة كانت عبثت بالدولة ولا تزال تريد أن تعبث بها"".وتابع سعيّد "وضعوا الألغام في كل مكان، الألغام القانونية وعبر المظاهرات والقمامة أو بأي شكل من الأشكال لكن هؤلاء ليس لهم مكان إن لم يكونوا في خدمة الشعب والشباب".وختم رئيس الجمهورية بالقول "سنحاول إيجاد الأطر القانونية الحقيقة التي تُنفّذ".يشار الى ان القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن طالت بطالتهم، يضم 6 فصول، ينص الفصل الاول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.وبمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون يتم الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لاصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا سن الـ 35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل، فيما ينص الفصل الثالث من القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل والمسجلين بمكاتب التشغيل ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج.