عبير موسي: سعّيد يجرّ تونس إلى معارك المحاور الدولية من خلال معادات الاتحاد الأوروبي وأمريكا وغيرها من الدول



سعيّد انخرط في منظومة الفشل ويجب تحديد موعد الانتخابات

انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير بشدّة في كلمة ألقتها أمام أنصارها خلال وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة اليوم السبت 20 نوفمبر 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيد.واستهلّت موسي كلمتها بترديد دعاء "رئيس السلطة القائمة نكّل بالمشاركين في الوقفة الاحتجاجية اليوم بهدف منع نجاحها عبر غلق كل المنافذ المؤدية إلى الساحة إضافة إلى هرسلتنا والتضييق بشتى السبل علينا"واعتبرت أنّ رئيس الجمهورية يساهم في مزيد تعفين الوضع في البلاد وقالت "اليوم يحكم في تونس شخص صفر خبرة اقتصادية وصفر دراية بإدارة الدولة وصفر رؤية واستراتيجية ومعرفة بمشاكل المواطن التونسي..".كما انتقدت التوجهات السياسية لرئيس الجمهورية واعتبرته أهمل الأزمة الاقتصادية الحقيقية والفجوة في ميزانية الدولة، مبينة أنه "اتخذ التدابير الاستثنائية غطاء من أجل لتنفيذ برنامجه الانتخابي الخاص".واتهمت رئيس الدولة بجرّ تونس إلى معارك المحاور الدولية ''تحت شعار "اضرب ونحن معك" من خلال معادات الاتحاد الأوروبي وأمريكا وغيرها من الدول'' وفق تعبيرها.كما اانتقدت توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد واعتبرته انخرط في منظومة الفشل التي بدأت مع حركة النهضة، داعية إلى ضرورة توضيح الرؤية وتحديد موعد للانتخابات القادمة.وقالت "يجب إطلاق صافرة نهاية الفسحة ويجب أن لا تبقى تونس لعبة بيد أطراف سياسية ساهمت في الحكم و في تدمير تونس والقرارات الخاطئة التي تم اتخاذها وتدمير الاقتصاد الوطني وتوجيه الشعب التونسي واليوم يواصلون تجاذباتهم ومعركتهم الشخصية على كرسي الحكم وكله تحت شعار التدابير الاستثنائية والانتقال إلى مرحلة جديدة".وأضافت "اليوم يجب تحديد الرؤية وتاريخ لإجراء الانتخابات بعد حل البرلمان وتنظيف المناخ الانتخابي وإخراج الأخطبوط الإخواني والأخطبوط الوهمي الذي يسمى ب "حراك 25 جويلية" الذي لا وجود قانوني له وينشط عن طريق حزب لديه مقر في صفاقس وترشح في انتخابات 2019".وفيما يتعلق بالمرسوم المتعلق بقانون المالية التعديلي قالت موسي "نحن قاطعنا التصويت على القانون الأصلي ولم نشارك في التصويت عليه في البرلمان بينما رئيس السلطة القائمة هو شريك في تمريره عبر ختمه واليوم يتحمل المسؤولية باعتباره انخرط في منظومة الفشل التي بدأها الخوانجية وأكملها هو عبر القانون التكميلي".المصدر موزاييك