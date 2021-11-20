المرزوقي: أنا معارض ولست خائناً... والآن يمكنني أن أرسل رسالة شكر لقيس سعيد

Publié le Samedi 20 Novembre 2021 - 10:05 قراءة: 0 د, 38 ث
      
في لقائه مع "عربي بوست , قال الرئيس الاسيق المنصف المرزوقي في تعليقه على القضية التي رُفعت ضدّه بتهمة التآمر مع أطراف أجنبية "أنا حريص وغيور على بلادي، والله يعلم الثمن الذي دفعته للحفاظ على استقلال تونس، أنا لا أؤيد التدخل الأجنبي ولكن أطلب من الدول أن لا تدعم الديكتاتور قيس سعيّد، لا مادياً ولا معنوياً ولا سياسياً، لأن كل من يدعمه يحارب الديمقراطية.

وأضاف المتحدث "أنا معارض ولست خائناً، وأنا لا أعطي أي قيمة لمثل هذه المتابعات، الآن يمكنني أن أرسل رسالة شكر لقيس سعيد، فكمّ الدعم الذي لاقيته لا يمكن تخيله".

وقال المرزوقي "أنا الآن أعيش بصورة طبيعية، أسافر وأتحرك كأن شيئاً لم يكن، وسأعود لتونس، لأنني الآن أنسق مع الإخوة في تونس لعودتي، وأنا أنتظر الفرصة المناسبة للعودة لبلادي".

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 236448

Abid_Tounsi  (United States)  |Samedi 20 Novembre 2021 à 11h 02m |           
أنت رجل شريف و مناضل رغم أنف الزقفونة.
أن نختلف لا يعني أن نخون بعضنا... الزقفونة اختزل تونس في شخصه رغم أنه لم يعرها اهتماما لما انحدر إلى مرتبة تقبيل الأكتاف و كذلك لما تجرأ على تعطيل دواليب الدولة و التسلط على إرادة الشعب.
تبقى أنت أشرف و أخلص منهم جميعا، و سيذكر التاريخ ذلك



En continu

Toutes les news

السبت 20 نوفمبر 2021 | 15 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:09 14:48 12:12 07:03 05:32
Babnet
19°
 Babnet20° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1420°-1521°-1421°-1422°-15
  • Avoirs en devises
    20788,1

  • (18 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,26518 DT        1$ =2,892550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 nov)   1458,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة