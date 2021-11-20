الزهروني:"الجربوع" زعيم الاتجار بالبشر في قبضة الأمن

Publié le Samedi 20 Novembre 2021 - 08:23 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني وأثر نصبهم لكمين محكم من محاصرة وإيقاف عنصر إجرامي خطير معروف بكنية الجربوع" تخصص الاتجار بالبشر،و"الحرقة" حيث كان يستقطب الشبان في جهة السيجومي ويوهمهم بتوسطه لهم في السفر الى ايطاليا مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

واعترف المتهم بما نسب إليه ،ويين أنه نظم عدة عمليات ابحار خلسة "عبر قوارب مهترأة تسببت في غرق الشبان .

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