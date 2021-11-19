في بنزرت ... كراسي ملعب رادس تثير سخط وسخرية أهالي الجهة

أثارت الجمعة 19 نوفمبر، الصفحة الرسمية لولاية بنزرت، موجة من السخط والسخرية بسبب مجموعة من الكراسي يبلغ عددها 2000 كرسي التي قام والي الجهة سمير عبد الاوي بتسلّمها لتوزيعها في 7 ملاعب بولاية بنزرت.وفي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها الولاية ظهر الوالي مرفوقا بعدد من المسؤولين قال النشطاء انهم يتجاوزون عدد الكراسي وأن اعتبار الأمر في مستوى حدث وطني يستوجب موكبا رسميا يشرف عليه الوالي بنفسه فهذا من قبيل المضحكات المبكيات.وقال بعض النشطاء ساخطين " ياخي نورمال متصورين مع كراسي على اساس انجاز عظيم!؟ فيما قال اخرون "الكراسي التي تم اقتلاعها هزوهم لبنزرت بش يرسكلوهم ....يا والله احوال..".