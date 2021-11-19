بعد أن قال انه يحبّه حبا جما، هيكل المكي للرئيس قيس سعيد: يا رئيسنا رانا موش كراية في البلاد ونجمو ننقدوك ونختلفو معاك وسنحمي 25 جويلية ولو منك انت ‎‎

جدد الجمعة 19 نوفمبر، القيادي بحركة الشعب تأكيده على أن 25 جويلية فرصة وأن قيس سعيد مازال قائد هذه اللحظة والمنعطف الكبير في تاريخ تونس.واستدرك هيكل المكي موجها كلامه لرئيس الجمهورية "لكن يا رئيسنا نجمو ننقدوك مثلا في بطء اتخاذ الاجراءات ونختلفو معاك ورانا موش كراية في البلاد".وأضاف قائلا " 25 جويلية فرصة سنحميها ولو من قيس سعيد نفسو" ف25 جويلية تعبيرة قوية عن ضمير الشعب وعن الدولة التي انتفضت و25 جويلية ليس متاع الرئيس قيس سعيد لوحده فنحن بنضالاتنا في البرلمان وقفنا كالصخرة في وجه اعداء الوطن وحضرنا ل25 جويلية".وصرح المكي بأن صوت حركة الشعب سيكون عاليا في وجه اي انحراف ب25 جويلية مؤكدا قي هذا السياق رفضه لما سمي مشروع البناء القاعدي لرئيس الجمهورية وقال نحن متخوفين كبقية الشعب التونسي ونعتبر ان مطالب 25 جويلية عيا مطالب اجتماعية بالاساس".يذكر ان موقف حركة الشعب المساند والداعم بصفة كلية لاجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد بدأ يتطور في اتجاه التحذير من جمع السلطات والانفراد بالحكم واعتبار ان ذلك هو الخطر الداهم الذي يهدد البلاد حسب القيادي بحركة الشعب سالم الابيض.تجدر الاشارة الي ان هيكل المكي وفي اطار التعبير عن مساندته لاجراءات الرئيس قيس سعيد مدح الرئيس ومديرة ديوانه وقال في حوار قي جوهرة اف ام انه يحب الرئيس حبا جما وان مديرة الديوان امرأة متميزة في ذكائها وتفهم في السياسة وعندها رؤية استراتيجية ما دفع الاعلامي زهير الجيس الي السخرية منه بالقول "عندك بندير من غادي".