منظمة الاعراف بصفاقس تهدد بتوقّف رجال الاعمال والمهنيين والحرفيين عن دفع الضرائب وسداد المستحقات الجبائية في حال تواصل أزمة الفضلات بالجهة

هدّد الخميس 18 نوفمبر، الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، بتوقّف منظوريه عن سداد الضّرائب والمستحقّات الجبائيّة إلى حين حل الأزمة البيئية بالجهة.وعبرت منظمة الاعراف في بيانها عن ادانتها الشّديدة لكلّ من تسبّب عمدًا أو عن غير قصد في وصول الوضع إلى ما آل إليه، من دون استشرافٍ لحلول سليمة ودائمة للتّصرّف في الفضلات.وأعلنت أنه وفي حال عدم حلحلة المشكل في الايام القليلة القادمة فانها ستتبنى المطلب الملّح من منظوريها و الداعي الى التوقّف عن سداد الضّرائب والمستحقّات الجبائيّة إلى حين توفير الحق الدستورس في بيئة سليمة.