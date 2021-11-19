نجيب الشابي: منْع كتب في معرض الكتاب أمر خطير وعلى وزيرة الثقافة الاستقالة

طالب الخميس 18 نوفمبر، رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي، وزيرة الثقافة بالاستقالة من منصبها اثر فضيحة منع عرض بعض الكتب في معرض الكتاب بأمر منها.
واعتبر الشابي ان ما حصل أمرا صادما وخطيرا يمثل حلقة جديدة من حلقات الاعتداء على الحريات تستهدف حرية الفكر والنشر داعيا رجال الفكر والثقافة والاعلام الي الوقوف في وجه هذه الردة.
يذكر انه تم تداول اخبار عن منع عرض بعض الكتب في معرض الكتاب الأمر الذي نفاه مدير المعرض وأشار الي ان الكتاب الذي منع عرضه هو كتاب لم يصرّح به العارض مسبقا كما هو معمول به.
كما أن الاستاذ الجامعي رابح الخرايفي قال انه تم منع عرض كتابه بحجة أنه يسيئ لتونس قبل ان يتم تدارم الامر لاحقا.
واعتبر الشابي ان ما حصل أمرا صادما وخطيرا يمثل حلقة جديدة من حلقات الاعتداء على الحريات تستهدف حرية الفكر والنشر داعيا رجال الفكر والثقافة والاعلام الي الوقوف في وجه هذه الردة.
يذكر انه تم تداول اخبار عن منع عرض بعض الكتب في معرض الكتاب الأمر الذي نفاه مدير المعرض وأشار الي ان الكتاب الذي منع عرضه هو كتاب لم يصرّح به العارض مسبقا كما هو معمول به.
كما أن الاستاذ الجامعي رابح الخرايفي قال انه تم منع عرض كتابه بحجة أنه يسيئ لتونس قبل ان يتم تدارم الامر لاحقا.
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