مندوبة التربية بتونس تنفي ترويج الاستاذ للمخدرات داخل المؤسسة التربوية

أكــدت اليوم فاطمة هلال المندوبة الجهوية للتربية بتونس بأن خبر ترويج أستاذ تعليم ثانوي مختص في مادة الاعلامية صحيح الى حد ما .وقالت نفس المصدر في حوار لماتينال اذاعة شمس ’’ بأنه قد تم مهاتفة مدير المعهد وأكدوا له بأن استاذ في مادة الاعلامية ينتمي للمؤسسة تم القبض عليه من أجل العثور على مادة مخدرة ’’زطلة’’ في سياته.واوضحت بأن مدير المعــهد أكد بأن الاستاذ علاقته طيبة مع الجميع ومع زملائه ولا يملك حوله اي شبهة .ونفت ترويج الاستاذ للمخدرات داخل المؤسسة التربوية ,كما اكدت بأن تحليله سلبي.يشار الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج، بالاحتفاظ بأستاذ تعليم ثانوي مختص في مادة الاعلامية وذلك من أجل شبهة ترويج المخدرات.وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة لمواصلة البحث في انتظار إحالته على أنظارها.