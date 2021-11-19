عز الدين سعيدان: مرسوم الصلح الجزائي يهم بالاساس البنية التحتية

قال صباح اليوم الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان بأن مرسوم الصلح الجزائي الذي أعلن عنه يوم أمس والذي أكد أنه سيحدث نقلة نوعية يهم بالاساس البنية التحتية .وقال سعيدان في حوار لماتينال اذاعة شمس, رئيس الجمهورية يرى أنه حان الوقت لكي تعود الأموال المنهوبة من الشعب للشعب مجددا .واضاف سعيدان قائلا ’’عملية تحيين هذه الملفات التي تعود لسنة 2011 ضرورة قصوى ولا بد من التطرق اليها .وفي ما يتعلق بالشركات الأهلية التي أعلن عنها قيس سعيد ,قال سعيدان هي شركات تهتم بمشاريع محلية ,ومُسيريها ينتمون حتما الى المنطقة سواء كانت عمادة أو معتمدية او بلدية.واضاف سعيدان قائلا ’’’وهي ليست شركات ذات راس مالي وانما هي مؤسسات تنتهي بنهاية المشاريع ولكل شخص سهم واحــد للقيام والاشراف على المشاريع التي ستنجز في تلك المنطقة’’.وشدد سعيدان على أن الصلح الجزائي خطوة ايجابية للصلح اذا تم القيام به بذكاء و بدون تشفي لأنه سيساعد تونس على طي صفحة الماضي والنظر للأمام.يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أعلن الخميس، في كلمته، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، أن تونس في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى، من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع مرسوم متعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية، معتبرا أن الأزمات التي يتم اختلاقها تهدف إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية.