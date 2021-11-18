المشاريع الرقمية الخاصة بمنظومة العدالة، محور جلسة عمل بين وزيرة العدل ووزير تكنولوجيات الاتصال

التأمت بعد ظهر اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرف عليها كل من وزيرة العدل ليلى جفال و وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ، بحضور وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و عدد من إطارات الوزارتين.وقد خُصّصت الجلسة لاستعراض و تقييم مدى تقدم تنفيذ مختلف المشاريع المشتركة بين الوزارتين، تنفيذا للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في 17 نوفمبر 2017 و 24 مارس 2021، و المندرجة في إطار برنامج العدالة الرقمية و مشروع تأهيل الشبكة الإدارية المندمجة لوزارة العدل .و تمّ التأكيد خلال اللقاء على استعداد وزارة تكنولوجيات الاتصال للتسريع في تركيز برنامج العدالة الرقمية بجميع مستوياته ومحاوره المتعلقة أساسا بالنظام المعلوماتي الخاص بمنظومة العدالة و برقمنة الوثائق والأرشيف وبتطوير البنية التحتية الاتصالية الخاصة بالعدل، فضلا عن الاتفاق على وضع مخطط عملي وفق منهجية واضحة ومضبوطة لتحسين حوكمة وتنفيذ البرنامج .