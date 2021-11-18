المشاريع الرقمية الخاصة بمنظومة العدالة، محور جلسة عمل بين وزيرة العدل ووزير تكنولوجيات الاتصال

Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 - 20:47 قراءة: 0 د, 40 ث
      
التأمت بعد ظهر اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرف عليها كل من وزيرة العدل ليلى جفال و وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ، بحضور وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و عدد من إطارات الوزارتين.

وقد خُصّصت الجلسة لاستعراض و تقييم مدى تقدم تنفيذ مختلف المشاريع المشتركة بين الوزارتين، تنفيذا للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في 17 نوفمبر 2017 و 24 مارس 2021، و المندرجة في إطار برنامج العدالة الرقمية و مشروع تأهيل الشبكة الإدارية المندمجة لوزارة العدل .



و تمّ التأكيد خلال اللقاء على استعداد وزارة تكنولوجيات الاتصال للتسريع في تركيز برنامج العدالة الرقمية بجميع مستوياته ومحاوره المتعلقة أساسا بالنظام المعلوماتي الخاص بمنظومة العدالة و برقمنة الوثائق والأرشيف وبتطوير البنية التحتية الاتصالية الخاصة بالعدل، فضلا عن الاتفاق على وضع مخطط عملي وفق منهجية واضحة ومضبوطة لتحسين حوكمة وتنفيذ البرنامج .

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