بطاقة ايداع بالسجن في حق قابضة فرع الستاغ بروّاد بعد استيلائها على مبلغ 480 ألف دينار

قالت الخميس 18 نوفمبر، الناطقة الرسمية باسم محكمة اريانة فاطمة بوقطاية ان الابحاث انطلقت مؤخرا في شكاية تقدمت بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز اثر تفطنها لوجود نقص في المقابيض بفرع الشركة برواد.وأشارت الي أنه تم الاربعاء 17 نوفمبر، الاستماع للقابضة بالفرع المذكور وزميلها وتم اصدار بطاقة ايداع في حق القابضة بتهمة الاستيلاء على اموال عمومية ومسك واستعمال مدلس فيما تم الابقاء على زميلها بحالة سراح الي حين استكمال الابحاث.