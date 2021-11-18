إيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق رضا قريرة

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا رضا قريرة وحفظ التهمة في حق بن علي بموجب الوفاة في حين تم إحالة رجل أعمال على أنظار الدائرة الجنائية على خلفية اتهامه بالحصول على ضيعة فلاحية واستغلالها دوت القيام بالإجراءات المعمول بها قانونيا.



