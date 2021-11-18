عز الدين سعيدان : تونس دخلت في مأزق مالي خطير جدا جدا

أكــد اليوم الخميس الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان بانه تم ارسال رسالة لصندوق النقد الدولي لطلب 4 مليار دولار على مدى 4 سنوات دون ارفاقها بقانون المالية التكملية لسنة 2021 أو قانون المالية لسنة 2022 أو برنامج اصلاحات .وأشار سعيدان في حوار على اذاعة شمس بأن نفقات الدولة ارتفعت بــ 20 بالماية ,واصفا هذا الارتفاع بالمخيف جدا .كما اشار عز الدين سعيدان الى أن نسبة النمو سلبية ,وقدرت في سنة 2020 بــ(-9 بالماية ).وشدد سعيدان على أن تونس دخلت في مأزق مالي خطير جدا جدا .كما أقــر سعيدان بأنه من أخطر الحلول واصعبها أن تلجأ تونس لطباعة الأوراق النقدية ,دون مقابل اقتصادي ,مشددا على أن نتائجه ستكون خطية جدا.يشار الى ان قانون المالية التعديلي لسنة 21021 جاء في شكل مرسوم باعتبار مقتضيات الفصل 5 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية.وحدد قانون المالية التعديلي 2021، مداخيل ميزانية الدولة بزهاء 4ر34 مليار دينار مقابل 1ر33 مليار دينار في الميزانية الأصلية أي بزيادة ب1340 مليون دينار .وقدرت نفقات ميزانية الدولة ب 2ر44 مليار دينار مقابل 2ر40 مليار دينار. وتتوزع مداخيل ميزانية الدولة بين مداخيل الجبائية 8ر30 مليار دينار (مقابل 8ر29 مليار دينار ) ومداخيل غير جبائية ب1ر3 مليار دينار (مقابل 4ر2 مليار دينار ) والهبات ب530 مليون دينار ( مقابل 800 مليون دينار).