سعيدان: الحل الوحيد لتمويل ميزانية 2021 هو إصدار البنك المركزي للعملة

قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 أن الحكومة يجب أن تكون قادرة على توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية عجز ميزانية الدولة لسنة 2021 في كل الأحوال ومهما كانت الظروف.وأضاف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريحه لبرنامج اكسبرسو على اذاعة Express FM أن أرقام الميزانية التكميلية لسنة 2021 الواردة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تؤشر بأن الحلول التقليدية لم تعد تسمح بالتحكم في الأزمة.وأشار إلى أن الحل الوحيد المتبقي هو أسوأ وأصعب الحلول، وأوضح أن حجم اللجوء إلى السوق الداخلية في الميزانية الأصلية كان في حدود 5.5 مليار دينار وأصبح الآن 8.1 مليار دينار.وأوضح أن مصادر هذه الأموال الإضافية ستكون تمويلا عبر طبع الأوراق النقدية ليس ماديا أي دون حبر ومطبعة ولكن عبر إصدار البنك المركزي للعملة لتمويل نفقات ميزانية الدولة ويتم ذلك عبر البنوك وإصدار رقاع الخزينة ويقع اكتتابها من طرف البنوك وشراؤها في نفس اليوم من طرف البنك المركزي التونسي.وأضاف أن نفس الإجراء تم اعتماده في ديسمبر 2020، حيث قدم البنك المركزي تمويلا مباشرا للدولة قدره 2.8 مليار دينار، ثم واصل التمويل بهذه الطريقة طيلة السنة.واعتبر سعيدان أن الإشكال يتمثل في حجم المخاطر التي توجد في محفظة البنوك مع الدولة التونسية والتي حذّرت منها وكالة موديز في تقريرها الأخير، خاصة وأن التمويل الكبير للدولة من طرف البنوك تسبب في إقصاء المؤسسة الاقتصادية من التمويل.وأشار إلى أن البنوك تستسهل إقراض الدولة لأنه نظريا أقل مخاطر وأكثر سهولة من إقراض المؤسسات والأشخاص.وأكد أن خفض موارد الاقتراض الخارجي في قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يعني أن إقتراض تونس من الخارج أصبح صعبا، مما دفع إلى خفض حجم القروض من 13 مليار دينار إلى 12 مليار دينار والذي يمثل حجم القروض الذي تحصلت عليها تونس وستكتفي بها، لتقف عند هذا المستوى.وأضاف أن الخطوط العريضة وملامح ميزانية الدولة لسنة 2022 ماوالت غير واضحة، وأنه في صورة عدم توصل الحكومة التونسية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن الحكومة لن تكون قادرة على تعبئة أي أموال من الخارج، وبالتالي لن تكون قادرة حتى على تمويل نفقاتها العادية.وأكد ضيف برنامج اكسبرسو أن التساؤلات كبيرة جدا حول مآل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.يشار الى ان قانون المالية التعديلي لسنة 21021 جاء في شكل مرسوم باعتبار مقتضيات الفصل 5 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية.وحدد قانون المالية التعديلي 2021، مداخيل ميزانية الدولة بزهاء 4ر34 مليار دينار مقابل 1ر33 مليار دينار في الميزانية الأصلية أي بزيادة ب1340 مليون دينار .وقدرت نفقات ميزانية الدولة ب 2ر44 مليار دينار مقابل 2ر40 مليار دينار. وتتوزع مداخيل ميزانية الدولة بين مداخيل الجبائية 8ر30 مليار دينار (مقابل 8ر29 مليار دينار ) ومداخيل غير جبائية ب1ر3 مليار دينار (مقابل 4ر2 مليار دينار ) والهبات ب530 مليون دينار ( مقابل 800 مليون دينار).