عاطف بن حسين: قيس سعيد رجل خارق وكي نسمعو نبكي

Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 - 11:02 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال الممثل عاطف بن حسين في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان الرئيس قيس سعيد رجل ورئيس خارق مضيفا " كي نسمعو نبكي".
وأضاف عاطف بن حسين " هنالك من اتهمني باني مطبل وهذا أمر عادي وشرف لي متابعا " شربت مع الرئيس قهوة واكتشفت انه غير عادي".
وتابع عاطف بن حسين " اكتشفت قوة وصدق غير عاديين في حديث قيس سعيد منذ ان جلست معه".







Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 236330

Soniasonia95104  (Tunisia)  |Jeudi 18 Novembre 2021 à 11h 33m |           
مسكينة تونس عنها الأشكال هذه
كل يوم نكتشفو غريبة في باب نات

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 18 Novembre 2021 à 11h 28m |           
الله يشفيه .... والحمد لله ان قيس سعيد لا يتكلم كثيرا
والحل عندي حبسه في غرفة لاثني عشر ساعة واسماعه بصفة متواصلة خطب قيس سعيد
سيتوقف عن البكاء ويتعافى ويرجع له عقله



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