عاطف بن حسين: قيس سعيد رجل خارق وكي نسمعو نبكي

قال الممثل عاطف بن حسين في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان الرئيس قيس سعيد رجل ورئيس خارق مضيفا " كي نسمعو نبكي".وأضاف عاطف بن حسين " هنالك من اتهمني باني مطبل وهذا أمر عادي وشرف لي متابعا " شربت مع الرئيس قهوة واكتشفت انه غير عادي".وتابع عاطف بن حسين " اكتشفت قوة وصدق غير عاديين في حديث قيس سعيد منذ ان جلست معه".