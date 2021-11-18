بعد تأكيد حسين العباسي تلقيه دعوة لرئاسة حملة مواطنون ضد الانقلاب، جوهر بن مبارك يردّ: دعوناك للنضال وليس للرئاسة

أكد الاربعاء 17 نوفمبر، استاذ القانون الدستوري وعضو حملة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك ان مواطنون ضد الانقلاب مبادرة أفقية ليس فيها من يرأسها نافيا أن يكون هناك عرض لأي شخص لترأس المبادرة.وقال بن مبارك في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "كل من دعوناه دعوناه للنضال وليس لرئاسة الحملة، راجع من عرض عليك الامر، مع تقديرنا للجميع.وتاتي تدوينة بن مبارك اثر تصريح الامين العام السابق لاتحاد الشغل حسين العباسي بأنه تلقى عرضا لرئاسة حملة مواطنون ضد الانقلاب.