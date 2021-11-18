بعد تأكيد حسين العباسي تلقيه دعوة لرئاسة حملة مواطنون ضد الانقلاب، جوهر بن مبارك يردّ: دعوناك للنضال وليس للرئاسة

Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 - 10:47 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أكد الاربعاء 17 نوفمبر، استاذ القانون الدستوري وعضو حملة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك ان مواطنون ضد الانقلاب مبادرة أفقية ليس فيها من يرأسها نافيا أن يكون هناك عرض لأي شخص لترأس المبادرة.

وقال بن مبارك في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "كل من دعوناه دعوناه للنضال وليس لرئاسة الحملة، راجع من عرض عليك الامر، مع تقديرنا للجميع.

وتاتي تدوينة بن مبارك اثر تصريح الامين العام السابق لاتحاد الشغل حسين العباسي بأنه تلقى عرضا لرئاسة حملة مواطنون ضد الانقلاب.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 236328

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 18 Novembre 2021 à 12h 02m |           
ياسي جوهر أنتوما غالطين. النوع هذاكا ما ينجمش يكون في حراك مواطنون ضد الانقلاب سواء رئيس أو مرؤوس. ياخي اشكون انقلب على الثورة ؟ موش الاتحاد ؟

Sarramba  (France)  |Jeudi 18 Novembre 2021 à 10h 56m |           
سي جوهر ؟؟؟ هل فهمت أن العباسي لن يأتي الا اذا دعوته للراسة؟؟؟ ثم يعطيك الرسالة أنك، لست ولم تكون رئيسا لهاته الحملة ؟؟؟



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