سنية الدهماني: الرئيس لا يستطيع مواصلة "بيع الكلام والوعود دون تحيق انجاز على الأرض"

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان الرئيس قيس سعيد لا يستطيع مواصلة "بيع الكلام والوعود دون تحيق انجاز على الأرض" وذلك في تعليقها على تراجع نسب الثقة للرئيس في استطلاعات مؤسسة سيغما كونساي.وقالت سنية الدهماني " نعيد كلام تنسيقية اعتصام الكامور "اين وعودك سيدي الرئيس" متابعة " الرئيس يستطيع بيع الكلام اليوم الاول والثاني والثالث لكن " التوانسة لا يتغذوا ولا يتعشوا كلاما فضفاضا".وكان البارومتر السياسي لشهر نوفمبر الذي أنجزته مؤسسة سيغما كونساي بالتعاون مع جريدة المغرب أظهر معطيات جديدة هامة أبرزها تراجع نسبة التفاؤل بـ21 نقطة كاملة أي من 74 بالمائة في أكتوبر إلى 53 بالمائة في نوفمبر وتراجع الثقة الكبيرة في رئيس الدولة قيس سعيد بـ11 نقطة. .