على اذاعة جوهرة... لحمت بين عبد الحميد الجلاصي وفاطمة الكراي

Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 - 07:48 قراءة: 0 د, 31 ث
      
دخل كل من القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي في سجال ومشادة كلامية مع الصحفية فاطمة الكراي ببرنامج " بولتكا" الذي يبث عبر أمواج إذاعة "جوهرة اف ام".

ووجهت فاطمة الكراي جملة من الاتهامات الى عبد الحميد الجلاصي بانه من الجناح المتشدد داخل النهضة سابقا وانه خرج لأسباب شخصية.
وقد رد الجلاصي قائلا " فاطمة الكراي بعثية انقلابية ولست صحفية ولا تؤمن بالحوار وبالديمقراطية"...مما أغضب الكراي وطلبت الجلاصي الاعتذار قائلة بانه لا يمكنها المشاركة في اية حوار يشارك فيه الجلاصي وبان اتهاماته تذكرها باتهامات نظام بن علي ليجيبها " انت كنت ضد بن علي هذه نكتة".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 236321

Elmejri  (Switzerland)  |Jeudi 18 Novembre 2021 à 08h 30m |           
" كأنت ضد بن علي هذه نكتة"
أغلبيتهم كانوا هكذا



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