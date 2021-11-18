سيغما: تراجع قوي لحزب "قيس سعيد" وتقدم ساحق للدستوري الحر

Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 - 07:39 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أظهر آخر استطلاع للرأي أعده مكتب سيغما ونشرته اليوم جريدة "المغرب " تراجع قوي ل"حزب قيس سعيد" وتقدم ساحق للدستوري الحر.


وفي الرئاسية حافظ قيس سعيد على الفارق الكبير الذي يفصله عن بقية السياسيين، وأظهرت نتائج سبر الأراء، فوزه بالانتخابات منذ الدور الأول بحصوله على 88.5% من الأصوات.

وفي المرتبة الثانية جاءت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي بـ3.7% ثم الصافي سعيد بـ1.2%، فالمنصف المرزوقي بـ1.2% فنبيل القروي بـ1.0% ..

وفي نوايا التصويت للانتخابات التشريعية تحصل الدستوري الحر على 38.8 بالمائة من نوايا التصويت يليه حزب قيس سعيد بـ21.4% ثم حركة النهضة بـ10.5 % ثم حركة الشعب بـ5.3 وأخيرا التيار الديمقراطي بـ3.4% % .

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 236320

Vivelatunisie  (Tunisia)  |Jeudi 18 Novembre 2021 à 08h 48m |           
ههههه و تقدم ساحق لمن يدفع أكثر

SOS12  (Tunisia)  |Jeudi 18 Novembre 2021 à 08h 01m |           
Opinion

Le peuple tunisien vote toujours pour punir mais la majorité n'a pas saisi les enjeux de la gouvernance.
S'il etait conscient il ne se detache pas du regime parlementaire et perd gratuitement son influence. Voilà encore un resultat contradictoire K.S à la presidence et Destouri Horr les legislatives.
Si Des.Horr compose avec Nahdha K.S. sera un president de l'opposition.
Si Dest.horr compose avec Said ce sera la dictature avec une opposition faible.
Il doit y avoir un alignement entre presidence et parlement.



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