سيغما: تراجع قوي لحزب "قيس سعيد" وتقدم ساحق للدستوري الحر

أظهر آخر استطلاع للرأي أعده مكتب سيغما ونشرته اليوم جريدة "المغرب " تراجع قوي ل"حزب قيس سعيد" وتقدم ساحق للدستوري الحر.





وفي الرئاسية حافظ قيس سعيد على الفارق الكبير الذي يفصله عن بقية السياسيين، وأظهرت نتائج سبر الأراء، فوزه بالانتخابات منذ الدور الأول بحصوله على 88.5% من الأصوات.



وفي المرتبة الثانية جاءت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي بـ3.7% ثم الصافي سعيد بـ1.2%، فالمنصف المرزوقي بـ1.2% فنبيل القروي بـ1.0% ..



وفي نوايا التصويت للانتخابات التشريعية تحصل الدستوري الحر على 38.8 بالمائة من نوايا التصويت يليه حزب قيس سعيد بـ21.4% ثم حركة النهضة بـ10.5 % ثم حركة الشعب بـ5.3 وأخيرا التيار الديمقراطي بـ3.4% % .



