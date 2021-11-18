إيطاليا : تونسي يرتكب مجزرة عائلية قبل أن ينتحر

وكالات - قالت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء إن مذبحة عائلية وقعت في مدينة ساسولو، ارتكبها تونسي يبلغ من العمر 38 سنة.



وعمد هذا التونسي، إلى قتل زوجته (38 سنة) ووالدتها (64 سنة)، بالإضافة إلى ابني زوجته البالغين من العمر 2 و5 سنوات ، بواسطة آلة حادة ثم انتحر.



ووقعت المأساة على مقربة من وسط المدينة بين الساعة الثالثة والرابعة مساءً وما زال الدافع وراءها مجهولا، ويرجح أن الزوجين كانا على أبواب الانفصال.

وبحسب التحقيقات الأولى، فإن مرتكب الجريمة (ن.ط) عاش لبعض الوقت في ساسولو وعمل في سوبر ماركت محلي، ووصفه أشخاص عرفوه بأنه شخص هادئ.



