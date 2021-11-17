سيدي بوزيد : الاحتفاظ برئيس الاتحاد المحلي للفلاحين

باب نات - صرح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ برئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي على خلفية شبهة فساد تتعلق بفرض معاليم مالية بدون وجه حق و الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح و استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا .



وبين مساعد وكيل الجمهورية أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا.



وللتذكير فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد أذنت بفتح الأبحاث في عدة ملفات فساد بالمندوبية الجهوية للتعليم ،والرياضة ،وللفلاحة،والثقافة ،ومركز التشغيل والتكوين المهني بالجهة وتم الاحتفاظ بعدة مسؤولين .



