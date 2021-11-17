كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي: شبكة كاملة تورطت في بيع الجنسية ب100 مليون

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 21:16 قراءة: 1 د, 0 ث
      
كشف كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي ابراهيم الرزقي في تصريح لقناة التاسعة عن حيثيات التصريح السابق للرئيس قيس سعيد حول بيع الجنسية ب100 مليون .
وقال ابراهيم الرزقي " الرئيس كان يقصد شبكات متورطة في تزوير وثائق تم الكشف عن المتورطين فيها".
واضاف الرزقي " لا نعلم حجم العلاقة بين تزوير الجنسية والتسفير إلى بؤر التوتر فترة الترويكا".

يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أذنت بعد تقدم الأبحاث، بالاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الديبلوماسية بسوريا،.

وأوضح بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء الماضي ، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، كانت كلفت الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الارهاب، بالتقصي في شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية، وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين سنة 2015 وسنة 2019 .

وأضافت أن التحقيق شمل كلا من قنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، الى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية.


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