مقاضاة نقابة السلك الدبلوماسي ..

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 18:19 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أفاد الاستاذ مختار الجماعي باب نات اليوم الاربعاء 17 نوفمبر 2021 أنه تقدم بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق موكله عبد الرؤوف بالطيب الدبلوماسي السابق والوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية سابقا، ضد نقابة السلك الدبلوماسي من أجل تهم الإساءة لشخص عبر الشبكة العمومية للاتصالات والقذف العلني والايهام بجريمة والوشاية الكاذبة و نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي بسبب نشر معطيات مغلوطة في حقه .


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