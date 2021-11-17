أفاد الاستاذ مختار الجماعي باب نات اليوم الاربعاء 17 نوفمبر 2021 أنه تقدم بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق موكله عبد الرؤوف بالطيب الدبلوماسي السابق والوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية سابقا، ضد نقابة السلك الدبلوماسي من أجل تهم الإساءة لشخص عبر الشبكة العمومية للاتصالات والقذف العلني والايهام بجريمة والوشاية الكاذبة و نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي بسبب نشر معطيات مغلوطة في حقه .
مقاضاة نقابة السلك الدبلوماسي ..
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الأربعاء 17 نوفمبر 2021 | 12 ربيع الثاني 1443
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