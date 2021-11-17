ادارة معرض الكتاب تعيد عرض كتاب رابح الخرايفي بعد سحبه بحجة أنه يسيء الي تونس ‎‎

" الشكر موصول الي جميع الصحفيات و الصحفيين الاشاوس.

وجميع أصدقائي٠لقد اعادت إدارة المعرض الكتاب الي جناح دار الكتاب

وفق ما اعلمني به صحب الدار السيد الحبيب الزغبي ،بعد الضغط الكبير منكم، شكرا لكم.

الحجة وفق رواية إرجاع الكتاب هو انه هناك من الأعوان من تصرف فرديا، والحقيقة هذا تبرير غير مقنع.

الشكر موصول الي جميع الصحفيات و الصحفيين الاشاوس.

وجميع أصدقائي٠"

افاد أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي انه تمت اعادة كتابه للعرض في معرض الكتاب بعد أن تم منعه بحجة الاساءة لصورة تونس.وكان الاستاذ الجامعي والباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي كشف في وقت سابق أن ادارة معرض تونس الدولي للكتاب منعتعرض كتابه "الفساد والدولة الفاشلة تونس نموذجا".وقال الخرايفي "اعلمني للتو اليوم 17 نوفمبر 2021 السيد الحبيب الزغبي صاحب دار الكتاب، الدار الناشرة والموزعة للكتاب ، أن إدارة المعرض منعت بالقوة عرض الكتاب بحجة انه “يسيء الي تونس “ رغم انه موجود في قائمة العرض" واضاف قائلا " هذا التصرف غريب والحجة تضحك".يذكر انه سبق لمدير معرض الكتاب ان أفاد بأنه تمت مصادرة كتاب ومنع عرضه بسبب عدم تصريح الجهة العارضة بعنوان الكتاب وهو ما لا يتطابق مع وضعية كتاب رابح الخرايفي الذي اكد ان الكتاب موجود في قائمة العرض.