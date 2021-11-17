رضا بلحاج: إجراءات قيس سعيد اعادت الحياة ومنحت القوة لحركة النهضة

قال عضو الهيئة التنفيذية لمواطنون ضد الانقلاب رضا بلحاج في حوار عبر امواج راديو ماد إن رئيس الجمهورية قيس سعيد "قاعد يغرق ويحب يغرق البلاد معه".ودعا رئيس الجمهورية إلى العودة إلى ما قبل 25 جويلية وتنظيم حوار وطني بمشاركة كل الأطراف.واشار إلى إمكانية التوصل إلى توافقات حول القانون الانتخابي وتغيير رئاسة البرلمان عبر الحوار والمسالك الدستورية.من جانب آخر قال رضا بلحاج ان اجراءات قيس سعيد اعادت القوة لحركة النهضة عكس المتوقع.