رضا بلحاج: إجراءات قيس سعيد اعادت الحياة ومنحت القوة لحركة النهضة

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 16:25 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال عضو الهيئة التنفيذية لمواطنون ضد الانقلاب رضا بلحاج في حوار عبر امواج راديو ماد إن رئيس الجمهورية قيس سعيد "قاعد يغرق ويحب يغرق البلاد معه".

ودعا رئيس الجمهورية إلى العودة إلى ما قبل 25 جويلية وتنظيم حوار وطني بمشاركة كل الأطراف.

واشار إلى إمكانية التوصل إلى توافقات حول القانون الانتخابي وتغيير رئاسة البرلمان عبر الحوار والمسالك الدستورية.

من جانب آخر قال رضا بلحاج ان اجراءات قيس سعيد اعادت القوة لحركة النهضة عكس المتوقع.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236296



En continu

Toutes les news

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 | 12 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:11 14:49 12:11 07:00 05:30
Babnet
17°
 Babnet19° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1320°-1420°-1520°-1619°-14
  • Avoirs en devises
    20666,4

  • (16 nov)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,28259 DT        1$ =2,86620 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 nov)   965,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة