الشارع المغاربي: وزير الرياضة تابع مباراة المنتخب من المقصورات الخاصة في ملعب رادس وأغلقها في وجه وديع الجريء ليُجبره على الجلوس في المدرجات

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 16:16 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تواصلت الثلاثاء 16 نوفمبر، المعركة بين وزير الرياضة كمال دقيش ورئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء داخل أسوار ملعب رادس الذي احتضن مباراة المنتخب الوطني وزمبيا.

وحسب ما نقله موقع الشارع المغاربي فان وزير الرياضة تابع مباراة المنتخب من المقصورات الخاصة بالملعب رفقة صديقه ورئيس اللجنة الاولمبية محرز بوصيان فيما أمر باغلاق هذه المقصورات في وجه وديع الجريء ووفد المكتب الجامعي المرافق له.

ووصف الموقع سلوك وزير الرياضة بأنه سلوك لا يليق بمسؤول في الدولة.

تجدر الاشارة الي ان المعركة بين الجامعة والوزارة اتضحت على اثر الجدل بخصوص حضور الجمهور في مباراة المنتخب حيث ان الجامعة أصدرت بيانا اعلنت من خلاله ان الاتحاد الافريقي رفض السماح بدخول الجمهور للمباراة بسبب ترخيص وزارة الصحة الذي تم توجيهه بعد الاجال لتصدر وزارة الرياضة بيانا تعلن فيه ان الدخول للمباراة مسكوح ومجاني لتنشر الجامعة بيانا جديدا تؤكد من خلاله على ضرورة احترام قرارات الكاف وتحذر من عقوبات على الكرة التونسية لتتراجع وزارة الرياضة عن قرارها.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 236294

Volcano  (Tunisia)  |Mercredi 17 Novembre 2021 à 16h 50m |           

واصلوا انتم في الطريق الصحيح لتفتيت الدولة

Mahdibey  (Tunisia)  |Mercredi 17 Novembre 2021 à 16h 40m |           
فضائح تونسيّة
ولا حول ولا قوّة إلّا بالله



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