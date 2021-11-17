مصادرة وزيرة الثقافة لكتاب للغنوشي: مدير معرض الكتاب يوضّح

أوضح مدير معرض الكتاب مبروك المناعي اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 حقيقة ما تمّ تداوله حول اتخاذ وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي قرارا بمصادرة أحد كتب رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب المعلّقة اختصاصاته راشد الغنوشي خلال زيارتها أمس الثلاثاء المعرض، كما أوضح حقيقة المرافقة الأمنية المكثفة التي تمّ تداولها.مدير معرض الكتاب مبروك المناعي كشف عن أنّ زيارة الوزيرة كانت أوّل أمس الإثنين، واصفا الزيارة بالعادية باعتبار الوزيرة تعدّ سلطةَ إشراف فضلا عن أنّ عددا من الوزارء قاموا بزيارة المعرض وكانت لهم مرافقة أمنية عادية وفق البروتوكول الجاري به العمل.أمّا بخصوص ماتمّ تداوله عن مصادرة الوزيرة حياة قطاطة القرمازي لكتب الغنوشي، صرّح المناعي لبرنامج "Le Mag" بأنّه لم تتم مصادرة أيّ كتاب من تأليف راشد الغنوشي وإنّما تمت مصادرة كتاب عن الغنوشي. وأضاف أنّ سبب الحجز وتحرير محضر يتمثّل في عدم تصريح الجهة العارضة بالعنوان المذكور، وهو مايُعدّ مخالفة للإجراءات المعمول بها.وكشف المناعي لموزاييك أنه تم في ذات الزيارة تحرير محاضر ضد كل عرض كتبا غير مصرّح بها.