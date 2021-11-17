وزير الدفاع الوطني يستقبل سفير مصر بتونس

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 15:24 قراءة: 0 د, 21 ث
      
إستقبل صباح اليوم وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش بمقر الوزارة سفير جمهورية مصر العربية بتونس إيهاب فهمي الذي أدى له زيارة مجاملة إستعرض خلالها الجانبان الروابط الأخوية التاريخية العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين وأكدا على الإرادة المشتركة لمزيد العمل على الإرتقاء بالتعاون العسكري وتوسيع مجالاته وتنويع مسالكه على غرار التكوين والتدريب وتبادل الخبرات والصحّة العسكرية.

وجدد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة شكره للجانب المصري لوقوفه إلى جانب تونس في مواجهة جائحة كوفيد 19.

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