سالم الابيض: قيس سعيد عجز عن ايجاد حل لمعضلة النفايات وتعبئة الموارد المالية وارتفاع الاسعار...ولم يعد هناك خطر جاثم يهدد البلاد الا الانفراد بالحكم ‎‎

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 15:30 قراءة: 0 د, 36 ث
      
نشرت الاربعاء 17 نوفمبر، الصفحة الرسمية لحركة الشعب مقالا للقيادي بالحركة سالم الابيض يحمل عنوان "بعد مائة يوم من تدابير (حكم) قيس سعيد.
واعتبر سالم الابيض ان الاجراءات الاستثنائية لم تفرز تغييرات جذرية في طريقة اشتغال مجلس الوزراء وفي مقاربة الملفات التي يتم التداول في شأنها.

وقال الابيض انه ظهر جليا عجز الرئيس قيس سعيد وحكومته عن ايجاد حل لمعضلة النفايات في صفاقس وتعبئة الموارد المالية للدولة وكبح الارتفاع الصاروخي للاسعار.

واضاف بان 3 اشهر أظهرت الادلة للرئيس ان الحكم وادارة حياة الناس وحماية الدولة من الانهيار ليس نزوة او مجرد رغبة ذاتية.

وشدد سالم الابيض على ان الاجراءات الاستثنائية استوفت المدة الكافية وانه لم يعد هناك خطر داهم او جاثم يهدد البلاد الا الانفراد بالحكم.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 236285

Charles  (France)  |Mercredi 17 Novembre 2021 à 15h 38m |           
Vous avez la gueule mais vous n avez pas d'effet

Fenac  (Tunisia)  |Mercredi 17 Novembre 2021 à 15h 21m |           
اولا إيجاد حل المعضلة النفايات الحل موجود وتنفيذه يتطلب المال والوقت والجهد ا تعيسة الميزانينية من أدرى بك على الحلول في ظل تكتم صاخب القرار

Adel22  (Tunisia)  |Mercredi 17 Novembre 2021 à 15h 03m |           
لقد وقعنا في الفخ



En continu

Toutes les news

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 | 12 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:11 14:49 12:11 07:00 05:30
Babnet
18°
 Babnet19° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1320°-1420°-1520°-1619°-14
  • Avoirs en devises
    20666,4

  • (16 nov)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,28259 DT        1$ =2,86620 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 nov)   965,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة