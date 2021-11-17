سالم الابيض: قيس سعيد عجز عن ايجاد حل لمعضلة النفايات وتعبئة الموارد المالية وارتفاع الاسعار...ولم يعد هناك خطر جاثم يهدد البلاد الا الانفراد بالحكم ‎‎

نشرت الاربعاء 17 نوفمبر، الصفحة الرسمية لحركة الشعب مقالا للقيادي بالحركة سالم الابيض يحمل عنوان "بعد مائة يوم من تدابير (حكم) قيس سعيد.واعتبر سالم الابيض ان الاجراءات الاستثنائية لم تفرز تغييرات جذرية في طريقة اشتغال مجلس الوزراء وفي مقاربة الملفات التي يتم التداول في شأنها.وقال الابيض انه ظهر جليا عجز الرئيس قيس سعيد وحكومته عن ايجاد حل لمعضلة النفايات في صفاقس وتعبئة الموارد المالية للدولة وكبح الارتفاع الصاروخي للاسعار.واضاف بان 3 اشهر أظهرت الادلة للرئيس ان الحكم وادارة حياة الناس وحماية الدولة من الانهيار ليس نزوة او مجرد رغبة ذاتية.وشدد سالم الابيض على ان الاجراءات الاستثنائية استوفت المدة الكافية وانه لم يعد هناك خطر داهم او جاثم يهدد البلاد الا الانفراد بالحكم.